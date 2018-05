Legge buona scuola, arrivano i fondi per le famiglie: ecco cosa serve

In merito alla “Legge buona scuola”, al Comune di Licata è stato assegnato un finanziamento di 131.131,86euro da destinare a favore delle famiglie di cui fanno parte bambini, di età compresa tra 0 e 6 anni, che frequentano asili-nido o scuole dell'infanzia, quale contributo a parziale riduzione delle spese sostenute per il pagamento delle rette e/o rimborso della quota mensa, riferiti all'anno scolastico in corso.

La somma massima che potrà essere rimborsata è par ad 1.500euro, e l'ammontare del contributo sarà erogato in modo differenziato, da caso a caso, secondo le fasce dell'indicatore Isee.

La richiesta di contributo va presentata, da uno dei due genitori o da chi ne fa le veci, da domani, 1 giugno fino al 30 giugno 2018, su apposito modello che potrà essere scaricato dal sito web del Comune, nella pagine home page “modulistica”, o ritirato direttamente presso gli uffici della Pubblica Istruzione, siti in Piazza Matteotti (edificio biblioteca comunale), o presso le istituzioni scolastiche interessate.

All'istanza vanno allegati l'attestazione di frequenza, riferita all'intero anno scolastico o periodi di esso, rilasciata dal coordinatore asili nido (per gli asili comunali) o dal responsabile del servizio (asili privati); copia attestazione ISEE in corso di validità; documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza; dichiarazione, rilasciata ai sensi di legge, di non essere beneficiari di altri contributi per la stessa fattispecie (cosiddetto bonus asilo nido dell'Inps).