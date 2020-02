Dipendenti "Papino" senza stipendio, i lavoratori incrociano le braccia

Tempi duri per i dipendenti di Cammarata del gruppo “Papino”. I lavoratori, quest’oggi, hanno scelto di incrociare le braccia. Stando ad una nota trasmessa da Sebastiano Lo Conte, i lavoratori sono in sciopero perché “non ricevono lo stipendio da diversi mesi”.

Il gruppo Papino elettrodomestici sarebbe in “stato prefallimentare. I lavoratori – scrive Conte in una nota – versano in condizioni umilianti”. I dipendenti, questa mattina, si sono radunati ed hanno deciso di scioperare. Una situazione, di certo, non semplice per una decina di dipendenti.