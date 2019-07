I lavoratori di Hydortecne verranno "traghettati" in Girgenti Acque: salvi i posti di lavoro

I livelli occupazionali verranno salvaguardati. I dipendenti della Hydortecne verranno traghettati e assorbiti dalla Girgenti Acque. E' durante un incontro fra i sindacati di categoria: Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil e la società Hydortecne, rappresentata dal commissario prefettizio Dell'Aira, che i lavoratori e i rappresentanti sindacali hanno preso atto di quello che è uno squarcio azzurro in un orizzonte che, fino a poco tempo fa, appariva buio e tempestoso.

I lavoratori hanno chiesto, inevitabilmente, alle organizzazioni sindacali di vigilare, con forza, sulle future evoluzioni del processo in corso, con particolare riferimento all'obiettivo di omogeneizzare le forme contrattuali, ad oggi esistenti, attraverso lo svuotamento progressivo della società Hydortecne srl e il passaggio dei lavoratori verso Girgenti Acque, in attesa delle decisioni dell’Ati.

I sindacalisti - come già si erano impegnati a fare con il commissario prefettizio - seguiranno minuziosamente il processo di omogeneizzazione contrattuale, già in corso. E questo perché "ritengono che il mantenimento degli attuali livelli occupazionali sia strategico ed essenziale ai fini di una gestione efficiente del futuro servizio idrico integrato - hanno reso noto i sindacalisti - . Il primo incontro utile con i commissari prefettizi sarà l’occasione per verificare i passi avanti fatti verso la tranquillità occupazionale dei lavoratori".