La trasmissione "Buono a Sapersi" ad Agrigento: ecco di cosa si parlerà

DANIELE PACI, agronomo, illustrerà le varietà e le caratteristiche del melone, dando indicazioni utili per riconoscere i migliori.

VALENTINA GALIAZZO, nutrizionista, ne descriverà tutte le proprietà benefiche, consigliandone gli usi più salutari.

Il Professor CIRO TAMBURELLI, Primario oculista all’Ospedale Oftalmico di Roma, spiegherà la relazione tra vitamina A e cecità notturna, soffermandosi sulle cause e sulle cure di questa patologia.

SUSANNA BADII, maestra di cucina, mostrerà come realizzare coppe di melone salate e dolci. Le farà eco la collega VELIA DE ANGELIS, che, invece, preparerà, una granita di melone e menta.

Non mancherà un collegamento in diretta con l’inviato UMBERTO SALAMONE, ospite di una cooperativa agricola, che coltiva meloni a Licata (AG).

Spazio anche al “borsino” della spesa, con le quotazioni di Mr. Prezzo, CLAUDIO GUERRINI, dal Mercato coperto di Novara.