Crisi Italcementi, convocato consiglio comunale straordinario

Futuro dello stabilimento Italcementi di Porto Empedocle, convocato un Consiglio comunale straordinario e aperto.

L'avviso, asciutto e quasi nascosto tra gli altri atti affissi sull'albo pretorio digitale dell'Ente, invita la cittadinanza ad essere presente il prossimo 11 giugno alle 10 per affrontare un tema che è ancora oggi nella città marinara una vera e propria ferita aperta.

Certezze, infatti, sul rientro nella linea produttiva dello stabilimento (oggi in uno stato di animazione sospesa) non ve ne sono, né tantomeno i gruppi a capo del “fu” colosso del calcestruzzo hanno voluto-potuto fornire risposte.

Una delegazione, poche settimane fa, aveva incontrato il sindaco Ida Carmina, per un confronto poco utile e ancor meno noto, nel corso del quale non sono stati presi impegni vincolanti o tracciate prospettive di qualche tipo. L'azienda, in atto, non ha immediato interesse a rimettere in funzione Porto Empedocle ma, contemporaneamente, non sembra intenzionato a smantellare e bonificare l'area, dato che questo costerebbe milioni di euro. Nemmeno sulla riuscita del consiglio comunale in questione c'è piena fiducia. Anzi: nel 2017 una simile iniziativa venne convocata senza spostare, letteralmente, una foglia.