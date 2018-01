Iacp, appello della Confael: "Senza integrazione oraria, servizi a rischio"

Il sindacato Confael contesta i tagli all'integrazione dell'orario di lavoro operati dall'Iacp di Agrigento al personale contrattista e fuori ruolo, decisi per la mancata approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.

"La Confael - spiega il segretario Manlio Cardella - ha avanzato al commissario ad acta dello Iacp la richiesta d’incontro, informandone altresì la prefettura, per l’ avvio di un tavolo di confronto sul merito di atti che, oltre a penalizzare l’integrazione salariale, oramai da considerarsi parte essenziale dello stipendio attraverso il quale i lavoratori dipendenti gestiscono il proprio bilancio familiare, è causa di riflesso di pesanti ripercussioni alla produttività ed ai servizi d’Istituto, vista la debolezza sociale dell’utenza".

Cardella aggiunge: "La Confael condivide l’orientamento assunto dal personale dipendente circa l’eventuale ricorso ad ulteriori forme di protesta nel caso di mancato riscontro al ripristino del monte, auspica l’immediato avvio di un confronto con il commissario ad acta. La Confael inoltre, stigmatizzando la mancata approvazione dei bilanci consuntivi dello Iacp di Agrigento degli ultimi anni, si chiede come ciò non abbia destato sinora perplessità alcuna anche alla luce della recente indagine dell’Antimafia regionale avviata sugli istituti case popolari della Sicilia, in materia di fondi perduti e abusivismo, con danni erariali per centinaia di milioni di euro".