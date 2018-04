Incontro formativo sul mercato elettronico della Pubblica amministrazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Consip e la Camera di Commercio di Agrigento organizzano un incontro formativo rivolto agli operatori economici e alle Pubbliche amministrazioni del territorio al fine di illustrare il nuovo Portale Acquisti in rete, i vantaggi e le modalità di funzionamento del Mercato Elettronico (MEPA) e, più in generale, degli strumenti d'acquisto e di negoziazione messi a disposizione tramite il portale www.acquistinretepa.it.



Il Mercato Elettronico della P.A. (MePA) è il mercato virtuale per gli acquisti della Pubblica Amministrazione, realizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze tramite Consip nell’ambito del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti nella P.A. Il MePA garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità. Si tratta di un’opportunità ormai consolidata anche per tutti gli Operatori Economici (imprese, liberi professionisti, consorzi, ecc.) che possono offrire i propri prodotti e negoziare le proprie offerte con la Pubblica Amministrazione.



Da agosto 2017 le categorie di abilitazione sul MePA sono state estese in vista della disposizione del nuovo Codice dei Contratti, che prevede che, a decorrere dal 18 Ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure telematiche debbano essere eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.



Nel corso dell’incontro saranno inoltre presentati i servizi offerti alle imprese dal PID – Punto Impresa Digitale - istituito dalla Camera di Commercio per diffondere la conoscenza sulle tecnologie ed i vantaggi di Industria 4.0 mettendo a disposizione assistenza, orientamento e formazione sull’innovazione digitale.