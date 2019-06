"Imprese vincenti", fra le 120 selezionate per la finale anche Cuttitta di Licata

C'è anche l'azienda Cuttitta di Licata fra le 120 piccole e medie imprese - selezionate in tutta Italia - che, a settembre, si contenderanno la finale del progetto "Imprese vincenti": ideato da Intesa Sanpaolo per valorizzare le Pmi. Imprese che rappresentano un esempio di eccellenza nel made in Italy, che hanno saputo costruire un modello di business vincente puntando sull'innovazione.

Le120 Pmi scelte per la finale, oltre che per area geografica, sono state suddivise per categoria produttiva: moda e design, industria e servizi, food&beverage. A quest'ultima sezione appartengono quattro delle cinque aziende siciliane selezionate: la modicana Avimecc della famiglia Leocata, leader nel settore avicolo; la Caffè Moak, da 50 anni nel settore della torrefazione e distribuzione del caffè; la storica azienda Cuttitta, fondata 40 anni fa a Licata dall'imprenditore Domenico Cuttitta, oggi leader nel mercato mondiale della frutta di qualità con ben tre marchi; l'ennese Siaz, dedita alla produzione e commercializzazione di uova, anche bio. Nella categoria Industria e Servizi si è invece distinta la Nvp di Messina che si occupa di apparecchiature e personale specializzato per la trasmissione di contenuti multimediali.