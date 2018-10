"Sostegno alle imprese con il microcredito", accordo fra Unicredit e Confcommercio

Domani mattina alle 10,30, nella sede di Confcommercio di Agrigento, in via Imera 223, i rappresentanti di UniCredit e Confcommercio Agrigento sottoscriveranno un accordo di collaborazione per avviare un programma di sostegno a microimprese attraverso lo strumento del microcredito.

Il microcredito è rivolto alle piccole imprese che sono spesso escluse dall’accesso ai prodotti e servizi bancari tradizionali. Confcommercio Agrigento, selezionata da UniCredit come partner del programma di microcredito, valuterà le caratteristiche del progetto e la sua sostenibilità economico e finanziaria.