Bollette idriche non pagate, l'appello di Girgenti Acque: "Niente posizioni egoistiche"

I commissari di Girgenti Acque invitano tutti gli utenti a provvedere al pagamento delle bollette.

"Forse per parziali o inesatte notizie diffuse dai media - scrivono in una nota -, certamente per le difficoltà obiettive dovute alla epidemia da COVID-19, negli ultimi giorni una parte della popolazione servita non ha provveduto, per motivi vari, al pagamento delle bollette scadute. Certamente, in comprovate situazioni di difficoltà individuale, l’orientamento della Gestione dovrà essere quello di evitare il distacco della fornitura, nel rispetto delle esigenze di tutti e della popolazione più debole in particolare. Tuttavia, alcune spese sono strettamente obbligatorie. L’invito è’ quindi ad abbandonare egoistiche posizioni individuali e, salvi i casi di reale difficoltà, a provvedere ai pagamenti, nell’interesse della collettività tutta".

A tal fine il call center dell’azienda "sarà a totale disposizione dell’utenza per fornire ogni utile indicazione, anche sulle modalità di utilizzo del pagamento on-line messe oggi a disposizione di tutti, e disponibili anche sul sito aziendale, instaurando dialogo “da remoto” tra l’utenza e l’azienda, che eviti - spiega l'ufficio stampa di Girgenti Acque - di spostarsi presso gli sportelli sinora messi a disposizione degli utenti, o presso la posta, rendendo tutto più comodo e semplice".

