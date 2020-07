Giovani imprenditori di Confcommercio, Niesi resta presidente

Calogero Niesi è stato confermato presidente Giovani imprenditori di Confcommercio della provincia di Agrigento. E' stato eletto all’unanimità per il quinquennio 2020-2025. Architetto, 40enne di Favara, per lui si tratta di una conferma. Niesi infatti è dal 2016 presidente del gruppo Giovani imprenditori Confcommercio Agrigento e membro del Consiglio nazionale. Collegialità e condivisione sono le parole d'ordine alla base del suo programma.

“Tutto il nostro impegno, nei mesi a venire, sarà dedicato al superamento dell’emergenza Covid. Il settore dei pubblici esercizi ed il Turismo in generale hanno subito un duro colpo dalla pandemia. Molti hanno saputo tenere duro e tanti stanno provando a rialzarsi. Per questa ragione abbiamo voluto creare una squadra forte e rappresentativa di tutti i settori ed i territori perchè, per accompagnare la ripresa, e’ fondamentale rafforzare il dialogo con le Istituzioni, in primis la Regione ed i Comuni, in vista di una radicale sburocratizzazione e semplificazione delle procedure amministrative”.

La vicepresidenza è in rosa. La vice presidenza è stata affidata a due donne, Floriana Panarisi e Luana Landolina – quest’ultima ha ricevuto anche la delega formazione e coordinamento tra associazioni. “Sono contento - aggiunge Niesi - di poter contare sulla appoggio di due donne che nel ruolo di vicepresidente sapranno dare nuova linfa al nostro operato. La crisi deve essere l’occasione per risolvere i nodi che hanno soffocato fino ad oggi la crescita delle imprese, a cominciare dalla lentezza e complessità delle procedure burocratiche. Ringrazio il direttivo infine per la fiducia accordata”.

Ecco il Consiglio direttivo 2020-2025:

Calogero Niesi – Presidente

Floriana Panarisi – Vicepresidente

Luana Landolina – Vicepresidente – Delega Formazione e Coordinamento tra associazioni Giuseppe Castellano – Delega Innovazione e Promozione

Davide Morreale – Delega Commercio

Antonio Sorce – Delega Turismo

Rosario Pendolino – Responsabile Gruppo Assipan

Calogero Cacciatore – Responsabile Gruppo FIPE

Francesco Parrino - Responsabile Gruppo FIPE .

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.