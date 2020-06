Una nuova vita per il giardino botanico: si punta la recupero della cava Belvedere 

Il Giardino botanico del Libero consorzio di Agrigento come luogo di grandi eventi grazie ai fondi europei.

E' stato infatti inserito in graduatoria per il relativo finanziamento, un progetto di recupero realizzato dal gruppo di progettazione del settore tecnico dell'ex provincia che interesserà la parte nord della struttura e l'acquisto di attrezzature per la sua fruizione e realizzazione di eventi con un investimento di circa mezzo milione di euro.

Si investirà sulla cosiddetta "cava Belvedere", oggi interdetta al pubblico perché ritenuta pericolante, eliminando i fenomeni di degrado che avevano interessato la calcarenite della cava e mettendo a dimora nuove piante. Alla fine si potrà godere di un'area estremamente suggestiva che costituisce già una sorta di teatro all'aperto con annessa cavea naturale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Già in passato era stata usata per eventi pubblici.