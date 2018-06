"Gara telematica" al servizio delle imprese, Cna seleziona esperti in informatica

La Cna Agrigento seleziona personale esperto, nell’utilizzo del computer, per partecipare ad una “gara telematica” al servizio delle imprese. La data della competizione verrà pubblicata ufficialmente nei prossimi giorni.

Gli interessati, in possesso di comprovata competenza in materia, dovranno presentare apposita istanza direttamente nella sede provinciale della Confederazione, che si trova ad Agrigento in via Piersanti Mattarella al civico 317, nei seguenti orari: in mattinata, dalle 9 alle 13, e nel pomeriggio dalle 15 alle 18,30. Per info chiamare allo 0922 595511.

Oltre ad avere accurata conoscenza informatica e di internet, i candidati, per concorrere al click day, dovranno organizzarsi in una sede privata a condizione che dispongano di un Pc con connessione Adsl veloce. Una volta sottoscritto l’incarico, gli operatori scelti avranno l’obbligo di portare a buon fine la pratica assegnata. Ai primi tre classificati in graduatoria ammissibile, tra i partecipanti selezionati, verrà corrisposto un premio in denaro.