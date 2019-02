Futuro dello stabilimento industriale, Italcementi: "Contatti ancora in fase preliminare"

"I contatti con realtà imprenditoriali sono ancora in fase molto preliminare. E' dunque prematuro stabilire orizzonti temporali, soprattutto ravvicinati, circa il buon esito delle negoziazioni e l'avvio di nuove attività produttive". E' con queste parole, cercando di fare chiarezza, che l'Italcementi ha voluto precisare e spiegare cosa sta accadendo per l'impianto di Porto Empedocle.

"L'Italcementi conferma la propria disponibilità a favorire soluzioni che possano attivare nuove opportunità occupazionali all’interno del sedime industriale di Porto Empedocle - rendono noto - . Ma precisiamo che i contatti con realtà imprenditoriali sono ancora in fase molto preliminare. È dunque prematuro stabilire orizzonti temporali, soprattutto così ravvicinati, circa il buon esito delle negoziazioni e l’avvio di nuove attività produttive. Tali attività, in ogni caso, non prevederanno alcuna partecipazione di Italcementi, concentrata sulla propria attività industriale e impegnata ad affrontare un contesto di perdurante difficoltà del settore delle costruzioni".

Nei giorni scorsi, seguendo le dichiarazioni di sindacalisti e amministratori, in vista di un vertice convocato per mercoledì in Prefettura, si era tornato a parlare del futuro dello stabilimento industriale di Porto Empedocle. A rassicurare gli operatori - secondo quanto veniva riportato dalla nota stampa della Fillea - sarebbe stato l’assessore Giuseppe Sicilia che avrebbe ribadito che una azienda è interessata ad un grosso investimento sul sedime dello stabilimento Italcementi di Porto Empedocle. La trattativa con la proprietà sarebbe in corso - ha proseguito la ricostruzione fatta dalla sigla sindacale - ed i tempi, ha detto, potrebbero essere anche brevi.