Per il dodicesimo anno l'Arancia di Ribera sarà al "Fruit Logistica" di Berlino

Per il dodicesimo anno consecutivo, l’arancia di Ribera Dop Biologica e il marchio "Riberella" del Consorzio di tutela Arancia di Ribera Dop saranno alla "Fruit Logistica" di Berlino, uno dei più importanti appuntamenti internazionali del settore ortofrutticolo.

“Manteniamo l’impegno e l’interesse per questo grande mercato del centro Europa a sostegno dei nostri produttori e confezionatori che sempre di più attraversano i confini nazionali per affacciarsi sul mercato europeo, in particolare con l’arancia biologica. Fruit Logistica non rappresenta più solamente la grande vetrina internazionale del mercato degli ortofrutticoli, ma un’occasione per accompagnare i nostri produttori verso una maggiore internazionalizzazione delle nostre arance Dop e biologiche – sostiene il presidente Giuseppe Pasciuta -. La presenza in questa edizione è stata organizzata in sinergia con il Distretto Agrumi di Sicilia e grazie alla disponibilità dell’Assessorato Agricoltura in uno spazio condiviso, altamente rappresentativo di tutte le produzioni di qualità agrumicole siciliane e di grande visibilità nel più ampio e qualificato stand della Regione Sicilia”.