Francesco Picarella eletto presidente regionale della Confcommercio

Dopo quasi un anno dalle dimissioni del presidente Agen, l’assemblea di Confcommercio Sicilia, ha eletto presidente regionale Francesco Picarella, albergatore, già presidente di Confcommercio Agrigento e vice presidente Vicario Gianluca Manenti, imprenditore, già presidente di Confcommercio Ragusa.

La nuova presidenza, ha tra le priorità quello di incontrare il Governo regionale sul tema degli aiuti alle imprese, delle infrastrutture strategiche, del credito delle piccole e medie imprese e della velocizzazione della spesa dei fondi comunitari.

"Questo è un momento importante, c'è molto entusiasmo e tanta soddisfazione. Si tratta di un risultato chiaro e impegnativo perché responsabile - dice Francesco Picarella, neo presidente regionale di Confcommercio Sicilia. Ora bisogna lavorare - ha proseguito il neo eletto – per rappresentare al meglio le oltre 30mila aziende siciliane con noi associate, che necessitano di un’azione forte di tutela sindacale e di rappresentanza. La mia è stata un’elezione autentica, che mi dà quell’importante iniezione di fiducia perché avvenuta mediante il voto di 21 delegati su 39, secondo il metodo sancito dallo statuto regionale, sottoscritto da tutte le Ascom provinciali.Infine, nel ringraziare tutti i delegati, ribadisco che non farò mancare impegno, dedizione e condivisione, in piena sintonia con le altre territoriali e nel pieno rispetto del mandato conferitoci dalle imprese”.