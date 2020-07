L'agrigentino Francesco Picarella nel consiglio nazionale della Confcommercio

L'agrigentino Francesco Picarella entra a far parte del consiglio nazionale di Confcommercio. Un riconoscimento importante per Picarella, già presidente di Confcommercio Agrigento.

L'assemblea di Confcommercio-Imprese per l'Italia, in rappresentanza delle oltre 700 mila imprese associate del commercio, del turismo, dei servizi, dei trasporti e logistica e delle professioni, all'unanimità, ha confermato Carlo Sangalli alla guida della Confederazione per il quinquennio 2020-2025.

“Sono felice - dice Picarella in rientro dalla capitale dove si è tenuto il congresso - per la conferma alla presidenza nazionale di Carlo Sangalli, ed orgoglioso per la mia elezione nel consiglio nazionale, perchè è sicuramente un risultato personale importante ma anche il riconoscimento di una gestione corretta, trasparente rappresentativa in ambito territoriale della Confcommercio Agrigento che ha dimostrato di essere negli ultimi anni serio interlocutore per trovare soluzioni alle tante problematiche del nostro territorio, soprattutto in questa delicata fase del postcovid”.