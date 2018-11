“Yes I start up", Confimpresa Euromed a confronto con gli studenti

Su iniziativa di Confimpresa Euromed, presso l’aula verde dell’Itc Foderà di Agrigento si è svolto il workshop del progetto “Yes I start up – Formazione per l’avvio d’impresa”, finanziato nell'ambito di Garanzia Giovani, misura 7.1 rivolto ai giovani Neet (not in education, employment or training) iscritti a questo programma.

Dopo i saluti della docente Angioletta Turturici, delegata dalla dirigente che ha relazionato sulle motivazioni e l’interesse della scuola a sviluppare il progetto, ha aperto i lavori Alessio Lattuca presidente di Confimpresa Euromed il quale ha ringraziato i giovani presenti e soprattutto i giovani diplomati negli anni pregressi che su invito dell’organizzazione hanno partecipato numerosi. Ha illustrato il progetto "Yes I start up", realizzato dall'ente nazionale per microcredito a seguito di un accordo istituzionale con Anpal (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) con lo scopo di formare ed accompagnare all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità i giovani Neet attraverso la definizione di un percorso formativo e di accompagnamento mirato. Si tratta – ha continuato – di una misura dell’UE destinata all’inclusione sociale e in quanto tale di solidarietà. Una occasione imperdibile per avviare progetti in svariati settori, di una vera e propria strategia che ha il fine di promuovere e accelerare progetti imprenditoriali e professionali: turismo, accoglienza, ospitalità, intrattenimento, agro business, commercio, servizi. Ma anche nell’ambito delle tecnologie e dei business del settore “digitale”.

Successivamente, ha preso la parola Valentina Lupo - responsabile per la Sicilia dell’ente nazionale del microcredito - la quale ha ringraziato la scuola per l’attenzione riservata al progetto ha offerto la propria esperienza e disponibilità ad assicurare accompagnamento ai giovani ed ha spiegato ai presenti le modalità con cui Confimpresa Euromed, ente attuatore assisterà i giovani interessati mediante un percorso di incubazione e accompagnamento. In sostanza, un servizio diretto ai giovani per fruire delle opportunità offerte dal progetto e di crescita culturale che Confimpresa Euromed ha programmato di assicurare, attraverso lo staff, diretto ai giovani per fruire delle opportunità offerte dal progetto.