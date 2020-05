Fondo milanese investe in una start up di un agrigentino, Vita: "Al fianco dei ristoratori"

Si chiama Giuliano Vita è agrigentino ed è il co-fondatore di una start up Dishcovery. Ovvero un creatore di menu digitali, interattivi e multilingua per i ristoranti italiani. Dishcovery permette di superare le barriere linguistiche tra ristoratore e cliente straniero attraverso una soluzione tecnologica che traduce i menu in formato digitale. Fondata da Marco Simonini e Giuliano Vita, Dishcovery è stata premiata come Top Travel Startup nel 2018 dal Politecnico di Milano. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, ha chiuso le porte a tutti i ristoranti. Sono tantissimi, anche nell’Agrigentino, gli imprenditori che hanno avuto l’obbligo di reiventarsi. Con l’avvento della Fase 2, però, le cucine dei principali ristoranti hanno ricominciato a profumare di normalità. A investire sulla start up, per metà agrigentina, è stato un rinomato fondo milanese.

"L’offerta di Dishcovery - ha detto Vita ad AgrigentoNotizie - copre tutte le tipologie di fruizione del cibo cucinato da un ristorante: delivery, take away e ora anche consumazione in sala. Dal 12 aprile, quando ancora era solo possibile offrire il servizio di delivery o di take away, sono stati inviati più di 6.000 ordini attraverso i menu digitali di Dishcovery, a cui si devono aggiungere gli ordini telefonici". Un sostegno importante per i ristoratori. Il servizio di digitalizzazione dei menu di Dishcovery si rivolge a qualsiasi tipo di struttura che opera nel settore della ristorazione e

l’azienda opera già con ristoranti (anche stellati), pizzerie, catene di food ecc. L'agrigentino Giuliano Vita, che ha fatto della sua grande passione il suo mestiere, è al fianco dei consumatori.

"Dishcovery - spiega l'agrigentino - è inoltre partner di ambasciatori del Gusto ed è il promotore di #iostoconiristoratori, una iniziativa solidale sostenuta da start up e professionisti del settore Horeca che mette a disposizione gratuitamente servizi per aiutare i ristoratori in questo momento molto difficile. Infine, per venire incontro ai ristoratori in un momento così difficile, Dishcovery offre una prova gratuita del servizio per 30 giorni. I nostro menu digitali sono diventati uno strumento utilissimo in questo momento di emergenza sanitaria".