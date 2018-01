Approvato il Piano d'azione locale, in arrivo quasi 7 milioni di euro

Il dirigente generale dell’assessorato dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha approvato il Piano d’azione locale (Pal) per le azioni relative al Fondo Fears 2014/2020 per un importo di 6.921.285,97 euro.

Il Pal, coordinato dall’architetto Olindo Terrana con la collaborazione dell’Ufficio di piano composto dall’avvocato Salvatore Pitrola, dall’architetto Claudia Tambuzzo, dal geometra Paolo Terrana e dalla dottoressa Teresa Nobile, dopo circa due anni dall’avvio del processo di costituzione del partenariato, viene totalmente finanziato, secondo le previsioni progettuali, per le azioni relative al Fears.

“Entro il mese di febbraio, - sottolinea il presidente del Gal Giuseppe Guagliano - avvieremo, a partire da Racalmuto, il processo di comunicazione e informazione territoriale sulla tipologia di iniziative realizzabili e su come spendere le risorse a disposizione. “Inoltre - conclude Guagliano - assieme agli altri componenti del Cda Alfonso Vassallo, Lillo Cremona e Mimmo Randisi, avvieremo un nuovo percorso del Gal finalizzato a definire più possibilità di finanziamento per le imprese e gli enti locali del territorio Scm, utilizzando, pertanto, il Gal come agenzia di sviluppo locale per tutte le possibilità di finanziamento dei programmi comunitari e per lo sviluppo economico e sociale dei comuni che fanno parte del Gal Scm".+