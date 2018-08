Fondi per l'agricoltura, Trafficante: "Occasione per i giovani"

"Con le risorse finanziarie dalla Regione per offrire nuove opportunità di impresa ai giovani siciliani che vogliono tornare nelle campagne". È l'auspicio del consigliere esponente sindacale dell'Unsic territoriale Ribera, Stefano Trafficante, in merito all’approvazione della graduatoria del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 che destina complessivamente 235 milioni di euro per l’avviamento di nuove aziende condotte da giovani agricoltori, anche attraverso interventi complementari.

"Arriva così a compimento una misura attesa da anni. - dichiara Trafficante - . In particolare, sono destinati quaranta milioni di euro per i mille beneficiari, ai quali si sommano le sottomisure attivabili dell’ambito del ‘Pacchetto giovani’: centosessanta milioni per la 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole); venticinque milioni per la 6.4A (Investimenti per la creazione e lo sviluppo di attività extra-agricole) e dieci milioni per la 8.1 (Sostegno alla forestazione/imboschimento). È il segnale di una grande voglia da parte dei nostri giovani siciliani di impegnarsi in uno straordinario settore, pilastro del modello di sviluppo che perseguiamo. Attraverso il contributo a fondo perduto, si consentirà - conclude - a mille imprese di iniziare l’attività agricola".