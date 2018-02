Pronti 22 milioni destinati a finanziamenti per progetti sociali

Finanziamenti per progetti sociali destinati all’occupabilità di persone con disabilità, vulnerabili e a rischio di esclusione”. L’assessore alle Politiche sociali del Comune di Sciacca, Annalisa Alongi, rende noto che è stato emesso un avviso nell’ambito del Po Fse 2014-2020 a cui sono destinate risorse per complessivi 22 milioni di euro, distribuiti in cinque aree: “Disabilità psichica, fisica e sensoriale”, “Immigrazione e minoranze”, “Donne vittime di abusi e violenza”, “Dipendenze”, “Minori e giovani in condizione di disagio sociale”.

L’obiettivo è “sostenere l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e delle persone maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione. Si vuole contribuire a realizzare condizioni di pari opportunità e capacitazione nei confronti di queste componenti più fragili della popolazione che sono a maggiore rischio di cadere in una condizione di marginalità e esclusione sociale”.

L’avviso prevede un “coinvolgimento attivo” di Comuni, distretti socio sanitari, aziende sanitarie provinciali e Centro di Giustizia minorile. Possono presentare domanda di finanziamento gli organismi del terzo settore (cooperative sociali, enti senza scopo di lucro e associazioni), le agenzie per il lavoro, le imprese (anche attraverso le associazioni di categoria), i centri antiviolenza, gli enti di formazione. Le proposte progettuali, pena la non ammissibilità, – precisa l’avviso – dovranno essere sottoscritte dai Comuni capofila/Distretti socio sanitari, Aziende Sanitarie Provinciali o Centro di Giustizia Minorile.