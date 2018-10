Cibi vegani e senza glutine, pasti pronti "Con Sapore": apre il Conad a Favara

Ha aperto i battenti oggi, a Favara, il primo supermercato Conad che offrirà ai favaresi la possibilità di fare una spesa completa e comoda, all’insegna della qualità e convenienza in tutti reparti. Il negozio, con una superficie di vendita di 800 metri quadrati, è stato sviluppato in perfetto "stile Conad" per rendere l’esperienza del cliente più piacevole possibile. Specializzazione nei freschi, grande convenienza, elevata qualità e servizio al cliente sono infatti i tratti distintivi dell’offerta proposta.

Il supermercato presenta tutti i reparti freschi (gastronomia, macelleria, ortofrutta), con grande attenzione alle tipicità e alle eccellenze locali, ai cibi salutistici, non solo bio, ma anche vegano e senza glutine. Fiore all’occhiello del nuovo Conad sarà il corner “Con Sapore” che aprirà fra una settimana. Sarà un punto ristoro dove acquistare antipasti, primi, secondi e dolci da portare a casa o consumare direttamente nella comoda area attrezzata, interna al punto vendita, con 40 posti a sedere.

I clienti potranno contare su un assortimento di oltre 8.000 referenze, scegliendo accanto alle migliori marche la grande qualità dei prodotti a marchio Conad, realizzati da aziende leader di mercato, apprezzandone la convenienza e soprattutto il risparmio sulla spesa. Grande attenzione è stata posta anche all’impatto ambientale per cui il negozio presenta un consumo energetico ottimizzato, grazie ai nuovi banchi frigo e all’illuminazione a led.

"Ci aspettiamo tanto da questo nuovo punto vendita, che ci consente di consolidare e rafforzare la nostra presenza nella provincia di Agrigento", sottolinea Francesco Messina, titolare del nuovo supermercato e membro del Cda di Conad Sicilia, leader di mercato nella regione. "Si tratta di un supermercato funzionale, moderno, con tanti servizi e tanta convenienza per soddisfare al meglio le esigenze di una spesa completa in tutti i reparti. Il legame con il territorio per noi è un valore fondamentale e sarà un ingrediente speciale che contraddistinguerà l’offerta Conad e la relazione con i nostri clienti favaresi".