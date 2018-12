Libero consorzio comunale, basta un click per partecipare al bando

Il Libero consorzio comunale, che peraltro opera in provincia di Agrigento come Stazione unica appaltante, ha attivato la piattaforma digitale per l’approvazione dei bandi di gara in forma telematica. Questa trasformazione è stata introdotta nel codice degli appalti e consente alle imprese di partecipare alle gare bandite dall’ente inviando tutta la documentazione in via telematica.

"Niente più plichi di documenti da spedire per le imprese, - sottolinea l'ex Provincia con una nota del proprio ufficio stampa - con un notevole risparmio economico, di materiale cartaceo e tempi di consegna immediati. Per partecipare ai nuovi bandi le imprese si dovranno collegare telematicamente attraverso il portale Gare e Appalti che si trova nella home page del sito www.provincia.agrigento.it".