Emergenza Coronavirus, via ai voucher spesa per cittadini in difficoltà

Approvata ieri la Delibera di Giunta con la quale vengono fissati i requisiti, termini e modalità per richiedere i voucher utili ad acquistare alimenti e beni di prima necessità nei esercizi convenzionati.

Potranno presentare domanda i cittadini che, per effetto delle conseguenze dell'emergenza COVID 19, versano in condizioni sociali e familiari precarie.

Attraverso la presentare di una istanza tali soggetti potranno ottenere Buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità, negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune.

Sono ammessi al beneficio, con priorità, i richiedenti o componenti del nucleo familiare: in atto sospesi dall'attività lavorativa e non percettori di sostegni di natura economica; non percettori di Aiuti di Stato (REI, Reddito di cittadinanza, NASPI, Indennità di mobilità, Cassa Integrazione); non percettori di Assegni pensionistici; non detentori di Partita IVA;

Ogni nucleo familiare ha la possibilità di concorrere all'assegnazione con una sola domanda, anche se ad esso appartengono più persone in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. Si precisa che il valore del Buono spesa sarà proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare. La domanda di partecipazione, a cura dall’intestatario del nucleo familiare, dovrà essere trasmessa preferibilmente alla seguente e-mail: solidarietasociale@comune.canicatti.ag.it utilizzando l'apposito modello allegato alla suddetta delibera e scaricabile dal sito ufficiale dell’Ente. Per chi fosse impossibilitato a trasmettere la documentazione tramite email è consentita, a partire da oggi 1 aprile, la consegna cartacea a mano, nei seguenti uffici di: Palazzo Stella sito in Via Cavallotti; Ufficio Ricezione Pubblico di Via Domenico Cirillo;

Sede Uffici Comunali ex Badia utilizzando l'apposito modello nei seguenti giorni: mercoledì 1; giovedì 2; lunedì 6 aprile 2020 dalle ore 10,00 alle ore13,00.