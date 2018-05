Unsic di Ribera: "Far ripartire l'economia nel Mezzogiorno"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

È questo uno dei concetti fondamentali, far ripartire l'economia al Sud, dichiara in una nota il consigliere esponente sindacale dell'Unsic territoriale Ribera, Stefano Trafficante, ci vuole una ricetta con precise proposte atte a sviluppare il tessuto economico del Paese.

“Daremo voce e forza al Sud, dove l`Agricoltura, la Pesca e il Turismo sono la chiave per la nostra economia, Ce la stiamo mettendo tutta – afferma Trafficante – per contribuire a dar nuova linfa vitale al nostro bellissimo territorio. Manteniamo alta l’attenzione sui piccoli e grandi problemi quotidiani degli imprenditori del nostro Territorio. Adesso, gli imprenditori e i loro collaboratori hanno bisogno degli incentivi, di quegli sgravi essenziali alla ripartenza, certo, ma anche di quel supporto umano che per troppo tempo è stato loro negato o concesso senza vera attenzione al territorio e ai suoi problemi, dalle infrastrutture all’occupazione. Bisogna lavorare, e far sfruttare loro questi incentivi - conclude Trafficante - per abbattere quelle barriere ormai davvero senza senso che creano distanza tra le aziende e i lavoratori".