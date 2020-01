Le eccellenze della Valle del Belìce sbarcano in Cina. Si tratta di un progetto di promozione turistica realizzato dal Comune di Montevago con il supporto della Regione. L’iniziativa prevede la pubblicazione di un ampio articolo su Montevago, i suoi prodotti tipici e i luoghi da visitare sul portale turistico www.myvacation.cn e la condivisione sponsorizzata per un mese su Weibo (sito di microblogging, ibrido fra Twitter e Facebook, tra i più frequentati della Cina) e su WeChat (servizio di comunicazione attraverso messaggi di testo e vocali per dispositivi portatili, sviluppato dalla società cinese Tencent).

“Inauguriamo il nuovo anno sotto i migliori auspici sperando che le nostre eccellenze agroalimentari e paesaggistiche possano essere da volano per lo sviluppo turistico ed economico del territorio” - ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - . Grazie a un progetto di promozione della filiera agroalimentare finanziato dall’assessorato regionale alle Attività produttive e cofinanziato dal Comune stiamo riuscendo a pubblicizzare i nostri prodotti tipici e i luoghi da visitare in Cina. E’ un’opportunità straordinaria per far conoscere le nostre eccellenze a un mercato molto importante per il turismo come quello cinese. Ci crediamo fino in fondo e vogliamo andare avanti nel solco del percorso già iniziato”.