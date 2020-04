Coronavirus, in distribuzione i buoni spesa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono in distribuzione da ieri i buoni spesa. I beneficiari saranno direttamente contattati dalla Protezione Civile Comunale. Per informazioni si può telefonare ai numeri 0925-20111 o 0925-82197. Il numero WhatsApp 3480718758 deve essere utilizzato solo per l’invio delle istanze.