Dissesto idrogeologico, finanziamenti Ue per Ravanusa, Menfi e Lampedusa

Ravanusa, Menfi e Lampedusa sono i comuni dell’Agrigentino che sono stati ammessi a finanziamento UE per dissesto idrogeologico. La notizia arriva dal senatore del Movimento 5 Stelle, Rino Marinello.

“Tra questi, come possiamo notare, - afferma Marinello - manca il comune di Sciacca, peraltro gravemente colpito anche dagli eventi alluvionali degli ultimi giorni. Scopriamo che Sciacca aveva il progetto pronto ma non lo ha mai presentato. Chiederemo le ragioni”.

Anche Matteo Mangiacavallo, deputato 5 Stelle all’Ars, interviene sulla vicenda. “I fondi europei – dice il parlamentare - sono un’importantissima risorsa per la Sicilia. I nostri comuni dovrebbero investire maggiormente nella euro-progettazione in modo da riuscire ad intercettare questo fondi comunitari e spenderli per il territorio”.