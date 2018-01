Digitalizzazione delle imprese, Confartigianato: "Voucher fino a 10 mila euro"

Voucher fino a 10 mila euro per l’adozione di interventi di digitalizzazione interni all'impresa. Lo prevede un bando promosso dalla Confartigianato Imprese Agrigento.

Il bando può essere utilizzato per l'acquisto di computer, pc, software e hardware, creazione di siti ecommerce. "Una grande opportunità per le nostre imprese che adesso possono uscire dai propri confini territoriali, anche internazionalizzandosi, attraverso la creazione di un proprio sito ecommerce - afferma il presidente Alfonso Russo - . La Confartigianato attraverso il partner Medianetlab è in grado di assistere e realizzare per conto delle stesse imprese la piattaforma ecommerce, che quindi rientra nell'opportunità del bando, le imprese possono inoltre acquistare pc e modernizzare i propri strumenti informatici".