Differenziata per i commercianti, Confcommercio chiede tavolo tecnico

La Confcommercio di Agrigento chiede un tavolo tecnico all'amministrazione per "migliorare la gestione della raccolta differenziata in città".

“La pubblica amministrazione, come da giusta prassi - commenta in una nota Gabriella Cucchiara, presidente Cipe, Confcommercio Agrigento - talora intenda adottare nuovi provvedimenti amministrativi e di gestione del bene comune è tenuta ad informare preventivamente sia i cittadini che le attività produttive".

"Per questa ragione - aggiunge Cucchiara - contestiamo i provvedimenti sanzionatori adottati da codesta amministrazione ai danni dei pubblici esercizi che va ricordato, non sono i responsabili diretti di una gestione attuata in maniera improvvisata e priva della giusta progettualità. Riteniamo ingiusto, aver ignorato, anche per un dialogo costruttivo, le associazioni e i rappresentanti dei commercianti che sono il cuore pulsante dell’intero tessuto produttivo ed economico".

"Con questi presupposti – conclude la Cucchiara – abbiamo chiesto, con una formale lettera, che venga istituito un tavolo tecnico utile a creare i presupposti per una proficua interazione, attua a trovare soluzioni per migliorare la gestione della raccolta differenziata in città”.