della Rocca Gioielli - La novità che rivoluziona i prezzi dei Rolex GMT-Master

A Baselworld 2018, la fiera mondiale della gioielleria e dell’orologeria, è stato presentato il nuovo GMT-Master: quali sono le novità che lo caratterizzano?

“C’è stato molto clamore intorno a questa presentazione, molto apprezzata dai collezionisti. Il GMT-Master II resta fedele allo storico design dell’orologio, ma in effetti introduce una novità significativa: per la prima volta la lunetta con disco Cerachrom graduato bicolore in ceramica rossa e blu è proposta nel modello in acciaio Oystersteel con bracciale Jubilé”.

In che modo il lancio di questo nuovo orologio ha influenzando il mercato dei GMT-Master?

“L’attenzione dei collezionisti è cresciuta, di riflesso, anche per i GMT-Master usati, con la rinnovata diffusione della consapevolezza che si tratta di orologi destinati a continuare ad aumentare il proprio valore. I prezzi dei Rolex GMT-Master usati possono partire da 7.000 euro attualmente, ma in pochi anni possono aumentare notevolmente di valore”.

Esistono esemplari più ambiti di altri o con un aumento di valore particolarmente rapido?

“In realtà i prezzi dei Rolex GMT-Master garantiscono praticamente in ogni caso un aumento di valore negli anni, purché vengano ben conservati e mantengano tutte le loro parti originali. Sicuramente gli esemplari più rari, magari perché antichi, hanno molto valore di mercato. Consideriamo che questo orologio è nato nel 1955, come risposta a una specifica esigenza: è stato commissionato a Rolex dalla Pan Am Airlines per consentire ai piloti di conoscere sia l’orario della città di partenza, sia l’orario della città di arrivo contrastando l’effetto jet-lag che aveva iniziato a manifestarsi con l’incremento dei lunghi voli intercontinentali. È per questo che il GMT-Master ha la caratteristica sfera aggiuntiva che compie un giro completo in 24h, indicando il secondo orario su una ghiera graduata da 0 a 24. La ghiera può ruotare a seconda del fuso che si desidera visualizzare, mentre la lunetta bicolore permette di distinguere le ore diurne da quelle notturne. Alcuni orologi prodotti indicativamente intorno al 1964 particolarmente rari sono dotati di un quadrante senza anello della minuteria, con un trattino argentato posizionato sotto la grafica del quadrante, definito underline, ma la produzione è stata estremamente limitata”.

Anche i GMT-Master più recenti possono rivelarsi dei buoni investimenti?

“Indubbiamente. Importanti novità sono state introdotte, ad esempio, con le referenze degli anni Ottanta. Nell’81 Rolex ha presentato la ref. 16750, inizialmente senza particolari differenze estetiche rispetto ai precedenti. A metà anni Ottanta, però, ha adottato un moderno quadrante lucido con indici a “bicchierini”. È un affascinante anello di congiunzione tra passato e presente: è infatti l’ultimo modello a mantenere il vetro in plexiglass, mentre i successivi adottano il vetro zaffiro. Le preferenze dei collezionisti si dividono tra queste due varianti, riconoscendo valore ad entrambe”.

Si tratta di una tendenza che potrebbe subire un’inversione nei prossimi anni?

“È altamente improbabile: l’acquisto di un Rolex usato costituisce sostanzialmente un investimento sicuro poiché l’aumento dei prezzi e del valore non ha mai subito arresti. Basti pensare che il record assoluto, per quanto riguarda i Prezzi dei Rolex GMT-Master, è stato stabilito nel 2016: durante un’asta di Phillips, un esemplare è stato venduto per 300.000 euro e, presumibilmente, in futuro potremo assistere ad un superamento”.

della Rocca Gioielli è una boutique specializzata nella compravendita di Rolex usati e orologi d'epoca con sede a Bologna, considerata un punto di riferimento in tutto il mondo.

