Aziende agricole sempre più "strozzate" dai debiti: maglia nera per la nostra provincia

Settore dell'agricoltura sempre più in crisi, e la provincia di Agrigento è vera e propria capofila in tal senso. A dirlo sono i dati Unioncamere-InfoCamere (Movimprese), i quali mettono a confronto gli anni 2010 e 2019: un lasso di tempo in cui a far registrare il calo maggiore di imprese attive stato proprio l'Agrigentino, in Sicilia: -22,5%, con però ben 10.223 imprese ancora "vive". Seguono Palermo (-19,1%; 9.821 imprese), Caltanissetta (-16,5%; 4.920 imprese), Trapani (-14,6%; 12.588 imprese), Enna (-12,1%; 4.992 imprese), Catania (-11,8%; 14.009 imprese), Siracusa (-10,4%; 6.755 imprese), Ragusa (-9%; 8.706 imprese), Messina (-7,3%; 5.858 imprese).