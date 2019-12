Esportazione dei prodotti alimentari, in provincia il settore arranca

Export "amaro" per la provincia di Agrigento. Stando ai dati di Confartigianato, infatti, aI primo semestre del 2019 in sei territori su nove, con peso sull’export totale regionale superiore all’1%, si osserva una crescita della domanda estera, diversamente dalla media regionale (-1,0%), e tra questi non c'è Agrigento, che tuttavia ad oggi esporta l'1,16% di quanto prodotto sul territorio provinciale.

I prodotti alimentari dell’Isola maggiormente richiesti dagli acquirenti esteri sono frutta e ortaggi lavorati e conservati (29,5% del totale export alimentari e bevande), altri prodotti alimentari (23,1%), oli e grassi vegetali e animali (6,7%) e pesce, crostacei e molluschi lavorati e conservati (5,1%).

In tal senso, rispetto all'export nel settore alimentare, marginale è la presenza in provincia: sono il 2,6% in provincia di Catania, il 2,3% in provincia di Palermo e solo l'1,1% in provincia Agrigento (1,1%) e Trapani (1,0%). Nel corso degli ultimi 5 anni, comunque, si sono rilevate dinamiche di crescita per l’artigianato alimentare a Catania (+4,9%) seconda per maggiore incremento degli ultimi cinque anni, dopo Milano, nella classifica nazionale tra le 26 principali province italiane; seguono nel rank regionale Ragusa (+1,9%) ed Agrigento (+0,4%).