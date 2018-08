Cresce il turismo in Sicilia , Agrigento non è fra le province più gettonate

Cresce il turismo in Sicilia. Più presenze, più arrivi e ci si avvicina sempre più al massimo storico registrato del 2014. Le strutture alberghiere restano le più gettonate ma cresce sempre più l’interesse verso i B&B, che registrano nell’ultimo anno un incremento a doppia cifra, +23,9%. Sono questi i dati elaborati dall’Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia.

L'Osservatorio economico di Confartigiano Sicilia rileva che fra le province più gettonate dai turisti, nel 2017, ci sono Messina (23,8%), Palermo (20,3%), Trapani (15,8%) e Catania (14,2%). In queste quattro provincie si addensa il 74,1% del totale delle presenze registrate nella regione e il 2,6% di quelle nazionali. La quota di presenza di stranieri supera il 50% a Messina (61,6%) e Palermo (57,1%). Per tasso di turisticità primeggia Messina con 5,5 presenze/ab. e Trapani con 5,4 presenze/ab.

E Agrigento? Città della Valle dei Templi e provincia della Scala dei Turchi, solo per citare qualche scontata attrattiva.

Secondo i dati elaborati dall'Osservatorio economico di Confartigianato Sicilia, Agrigento non rientra neanche fra le province di maggiore dinamismo che è stato rilevato, invece per Ragusa (+35,5%) e Siracusa (+15,7%). Maggiore dinamismo del turismo straniero per Ragusa (+90,3%), Caltanissetta (+46,8%) e Siracusa (43,7%). Le province dove la componente del turismo degli italiani - rileva Confartigianato - ha mostrato la maggiore crescita sono Trapani (+6,9%) e Ragusa (+3,6%).

Agrigento si piazza, invece, al primo posto - insieme a Palermo - per l'incidenza dell'artigianato nei settori a vocazione turistica. Alla fine del primo trimestre 2018 le imprese artigiane operanti in attività economica a vocazione turistica in Sicilia risultano essere 16.295 e rappresentano il 22,2% dell'artigianato totale. In un anno il numero di queste imprese è rimasto pressoché stabile (-0,1%).

Ai primi posti, le province di Palermo e Agrigento entrambe con una quota pari al 24,4%, seguite da Catania (22,5%) e da Caltanissetta (22,1%). La dinamica provinciale è positiva sul territorio per l’artigianato legato a domanda turistica a Ragusa con il +2,2%, a Palermo con il +2,1% e a Trapani con il +0,5%.