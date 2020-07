Buoni spesa per le famiglie in difficoltà, 100mila euro dalla fondazione "Terzo Pilastro"

Lotta alla povertà, in arrivo 100mila euro per il Comune di Agrigento. A "sborsare" l'importo è la Fondazione "Terzo Pilastro", presieduta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, che ha ricevuto dalla nostra città una "Menzione speciale" non molto tempo fa.

La fondazione, comunque, ha previsto uguale dono per altri 6 comuni del Sud Italia: i fondi dovranno essere trasformati in buoni spesa.

"L’erogazione dei contributi - dice una nota - avverrà in base alle indicazioni stabilite all’interno di protocolli che saranno siglati a partire da questa settimana direttamente con i Comuni e i sindaci interessati, al fine di distribuire le somme per i buoni pasto attraverso le procedure già avviate dai singoli enti locali, con modalità che prevedano la massima trasparenza e tracciabilità della spesa, nonché l’individuazione delle famiglie bisognose con particolare attenzione rivolta al fattore dell’inclusività".