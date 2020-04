Coronavirus, via alla solidarietà: ecco l'iniziativa del Comune di Aragona

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con molto piacere Vi voglio informare sul fatto che la campagna “Aragona solidale” sta avendo un grande successo. Diverse le donazioni ricevute in meno di una settimana, in particolare registriamo importanti donazioni da parte di alcuni imprenditori Aragonesi residenti e non residenti nel territorio.

Come amministrazione stiamo predisponendo tutti gli atti necessari per l’erogazione dei contributi di sostegno ed i relativi moduli per accedervi.



Vi ricordo che potete continuare a donare attraverso: BONIFICO BANCARIO intestato a: O.N.V.G.I. ORG. NAZ. VOL. GIUBBE D’ITALIA - Via Baldassare Naselli 173 – 92021 Aragona (AG)

IBAN: IT 62 A 08969 82800 000000035488

CAUSALE: donazione emergenza covid-19 acquisto alimenti e farmaci

Piattaforma:

GoFundMe.com- ARAGONA SOLIDALE (link per donazioni nel primo commento del presente post)

SPESA SOSPESA, iniziativa presente in tutti i supermercati Aragonesi. Orgoglioso del grande spirito di comunità che tutto il paese sta dimostrando di avere.