Poste Italiane, continua la riapertura dopo il lockdown: operativi altri tre uffici

Continua la progressiva riapertura degli uffici postali della provincia di Agrigento. Da oggi tornano operativi quelli di Burgio (via Leone 12), Montevago (piazza Repubblica 2) e Sant’Angelo Muxaro (via Giovanni XXIII 8). Osserveranno i turni dal lunedì al venerdì, dalle 8,20 alle 13,45, e il sabato fino alle 12.45.

"Continua così la progressiva riapertura degli uffici postali in Sicilia - si legge in una nota di Poste Italiane - prossima a ripristinare il 100% delle sedi disponibili. Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nonostante la temporanea rimodulazione resasi necessaria allo scoppiare della pandemia di Covid19, Poste Italiane ha sempre garantito i servizi essenziali per tutti i cittadini".

La riapertura graduale è iniziata il 26 marzo, in coincidenza con il pagamento delle pensioni, fino ad arrivare al quasi completamento delle riaperture in tutte le nove province siciliane.