Coronavirus e crisi del turismo, distretto Valle dei Templi incontra la Regione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La crisi del comparto turistico per l'allarme coronavirus è stata ieri al centro di un incontro, a Palermo, tra l’amministratore di Piano del Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, e l’Assessore Regionale al Turismo, Manlio Messina. Quest'ultimo, nel dimostrare particolare sensibilità rispetto alle conseguenze economiche della crisi, ha comunicato che sono già allo studio interventi a sostegno del comparto che coinvolgeranno Irfis, Ircac e Crias. Inoltre, è stata posta in evidenza l’esigenza degli operarori del settore di potere rientrare fra i beneficiari delle misure a sostegno dell’economia a livello nazionale. "L'attenzione da parte del Governo regionale sulle conseguenze dell'allarme contagio sul comparto turistico è altissima - ha commentato La Gaipa-; attendiamo indicazioni su come procedere per affrontare con il minor danno possibile una situazione che al momento sta avendo ripercussioni gravissime su tutti gli operatori del settore, con l'auspicio che la crisi possa rientrare nel più breve tempo". Durante l’incontro si è anche discusso del futuro del Distretto Turistico Valle dei Templi e a tal proposito si è avuto modo di programmare una collaborazione ulteriormente stretta e proficua con la Regione, al fine di riprendere quel percorso di azioni e progettualità condivisa che era stato bruscamente interrotto.