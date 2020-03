Coronavirus, chiusi uffici postali di Giardina, Montaperto e Villaseta: ecco orari e sedi operative

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha chiesto ed insistito con i vertici delle Poste. Ma l'emergenza sanitaria mondiale non può che compromettere - ed avviene ovunque - i servizi. Anche quelli postali che, però, comunque, vengono garantiti, anche se non esattamente sotto casa.

Firetto ha, ripetutamente, sollevato la questione della mancata apertura nei giorni di pagamento delle pensioni degli uffici postali di Giardina Gallotti, Montaperto e Villaseta. Le Poste hanno fatto sapere al sindaco che il "servizio è garantito sul territorio, in ossequio ai provvedimenti governativi emanati per contrastare l'incremento dei casi di contagio da Covid-19, avendo come obiettivo principale la tutela della salute dei propri lavoratori e di tutti i cittadini". Il servizio, di fatto, anche per Agrigento è stato rimodulato proprio per limitare al massimo l'accesso dei cittadini negli uffici postali e solo per eventuali operazioni essenziali ed indifferibili.

Ad Agrigento - che rientra nel piano operativo realizzato dalle Poste per fronteggiare l'emergenza epidemiologica a salvaguardia della salute pubblica - nei giorni di pagamento delle pensioni: dal 26 marzo al primo aprile, l'apertura degli uffici postali verrà così garantita: dalle ore 8:20 alle ore 13:35, e il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35, dell'ufficio postale sito in via Antonio Pancamo 10; dalle ore 8:20 alle ore 19;05, e il sabato dalle ore 8:20 alle 12:35, degli uffici postali di Via Ugo La Malfa 44 e di piazza Vittorio Emanuele 7. Nei giorni di pagamento delle pensioni del 26 e 30 marzo e del primo aprile: dalle ore 8:20 alle ore 13:35 degli uffici postali di via Piersanti Mattarella 50 e al viale della Vittoria 243.

Si tratta - è stato garantito dalle Poste al sindaco Firetto - di provvedimenti assolutamente temporanei. La normale operatività degli uffici postali di Agrigento "verrà ristabilita non appena l'evolversi in positivo della situazione lo consentirà". Le Poste hanno fornito il link (https://www.poste.it/emergenza-covid19.html) dove si può visionare l'erogazione dei servizi.