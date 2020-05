"Bonus vacanze" per salvare il turismo, l'agente di viaggi: "Non abbiamo le direttive per l'uso"

“Siamo in smart working, ma sempre e solo per far rimpatriare i passeggeri e gestire le cancellazioni delle prenotazioni”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l’agente di viaggio Mariangela Burgio descrive l’attività svolta nei due mesi di lockdown. Tra le misure, previste dal governo in sostegno all’economia turistica, c’è il bonus vacanze. Si tratta di un contributo destinato ai cittadini per incentivare il turismo nazionale per rimediare, anche se in minima parte, ai danni economici causati al comparto dal Coronavirus.

Il bonus, servirà a salvare la stagione?

"Il bonus può essere un aiuto, ma ancora dobbiamo ricevere tutte le direttive - ha risposto, ad AgrigentoNotizie, la titolare dell’agenzia di viaggi - . Si parla di 500 euro per nucleo familiare. Ancora – aggiunge Mariangela Burgio - non possiamo andare in un’altra regione, se non per ragioni di salute o di lavoro. Il turismo è libertà ed è emozione e non può essere vincolato da tutte queste regole. Speriamo che il prima possibile – conclude – tutto questo si elimini e che il turista possa venire a godere delle nostre bellezze”.