Coronavirus e bonus di 600 euro, 36.508 le domande presentate: 25.751 sono già in pagamento

Sono state 36.508 le domande presentate, da Agrigento e provincia, per il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura-Italia. Di queste - secondo quanto rende noto l'Inps - 25.751 sono già in pagamento e per 3.858 è in corso la verifica dell’Iban. L'Agrigentino si pone - a livello isolano - in una fascia intermedia di richieste. Partendo dalla base che il numero di istanze è anche, e soprattutto, proporzionale alla densità abitativa, Agrigento arriva dopo Catania, Palermo, Messina e Ragusa.

Sull'isola sono complessivamente 357.445 le domande presentate per il bonus di 600 euro previsto dal decreto Cura Italia e corrispondono all’8,82% del totale nazionale che ammonta a 4.053.027.

In provincia di Caltanissetta sono state presentate 17.842 domande, di cui 12.510 in pagamento e per 1.675 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Catania sono 75.918, di cui 48.154 in pagamento e per 10.496 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Enna sono 12.877, di cui 9.720 in pagamento e per 1.161 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Messina sono 47.589, di cui 30.408 in pagamento e per 4.575 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Palermo sono 63.489, di cui 39.135 in pagamento e per 7.413 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Ragusa sono 40.555, di cui 29.056 in pagamento e per 3.819 è in corso la verifica dell’Iban; in provincia di Siracusa sono 29.799, di cui 19.638 in pagamento e per 2.561 è in corso la verifica dell’Iban; ed in provincia di Trapani sono 32.868, di cui 21.668 in pagamento e per 2.641 è in corso la verifica dell’Iban.