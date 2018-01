Convenzione tra Confcommercio e Siae, sconti per gli associati

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grazie alla convenzione Siae-Confcommercio, gli associati possono ottenere sconti fino al 25% sulle tariffe per le esecuzioni musicali effettuate a mezzo di strumenti meccanici e concertini dal vivo. Potranno beneficiare di tale accordo i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pub, pizzerie etc) e tutte le attività commerciali e le imprese di servizi che diffondono musica d'ambiente nei propri locali, sulla base di quanto previsto dalla legge per la tutela del diritto d'autore.

I DETTAGLI DELLA CONVENZIONE

L'accordo ha per oggetto le esecuzioni musicali definite Musica d'ambiente che avvengono attraverso apparecchiature sonore e/o videosonore non a disposizione dei clienti, nei locali degli esercizi commerciali durante l'orario di apertura al pubblico o "negli ambienti di lavoro non aperti al pubblico". Restano invariati le modalità e i tempi per quanto riguarda la scadenza della richiesta di beneficio dello sconto che è il 28 febbraio prossimo. Gli sconti sulle tariffe saranno applicati sulle pratiche presentate con l'assistenza dell'Associazione provinciale. Confcommercio, sia direttamente che attraverso le Federazioni del Turismo, è convenzionata con la Siae permettendo di ottenere sconti sulle tariffe ai propri associati del settore pubblici esercizi (bar, ristoranti, sale da ballo, pub) ma anche agli alberghi associati e ai titolari di qualsiasi tipo di esercizio commerciale.

COME USUFRUIRE DELL'ACCORDO

Per usufruire della convenzione le imprese associate a Confcommercio devono presentare agli uffici della Siae l'apposito modulo in distribuzione presso la sede provinciale della Confcommercio.