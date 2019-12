"I dati della crisi economica", convegno al Cupa promosso dalla Cisl

E' tutto pronto per il convegno promosso per domani, 18 dicembre, dalla Uil di Agrigento sul tema "Le cifre della crisi socio economica agrigentina" che si terrà al Consorzio universitario di Agrigento.

La Uil agrigentina, guidata da Gero Acquisto, ha organizzato questi lavori, dice una nota, "per mettere in evidenza tutte le problematiche che ostacolano la crescita del nostro territorio e, al contempo per snocciolare i numeri di una crisi, che riguarda i più svariati settori occupazionali e produttivi, ormai senza fine".

Dopo il saluto del commissario del Consorzio Universitario di Agrigento, Giovanni Di Maida, è prevista la relazione del segretario generale Acquisto. Seguiranno gli interventi di Pierluigi Mazzamuto, docente di Diritto privato al Cupa, Luigi Barreca, docente di Storia del Diritto medievale moderno, sempre al Cupa, Giovanni Manganella, presidente del Comitato provinciale dell'Inps di Agrigento, Luisella Lionti della Segreteria organizzativa U.R. Uil Sicilia.

Le conclusioni sono affidate a Claudio Barone, segretario regionale Ur Uil Sicilia. I lavori saranno presieduti da Linda Bellia, della segreteria confederale della Uil.