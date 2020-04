Contributi affitto casa 2018, ecco il nuovo modulo di domanda

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione”, contributi integrativi per affitto casa assegnati per l’anno 2018. Un nuovo avviso è stato diramato oggi dal dirigente del 2° Settore Filippo Carlino, a seguito della ripubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del bando pubblico rettificato:

“I cittadini interessati che non hanno ancora avanzato istanza, devono presentare la domanda al protocollo generale del Comune di Sciacca, Via Roma, 13 - PEC: protocollo@comunedisciacca. telecompost.it, utilizzando il nuovo modello approntato dalla Regione - Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, nelle modalità fissate dal bando regionale entro il 13 maggio 2020”.