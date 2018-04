Elezioni Rsu Iacp, Confael: "Importante conferma di gradimento"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Dopo l’ affermazione ottenuta dalla Confael nel 2017 nel settore di igiene ambientale, in occasione del rinnovo delle RSU – Rappresentanze sindacali Unitarie e delle RLSA- Rappresentanze della Lavoratori per la sicurezza aziendale , un’ altra importante conferma del gradimento verso l’ autonomismo sindacale proviene dal settore del pubblico impiego- autonomie locali.

Il Sindacato CONFAEL, nelle elezioni per il rinnovo delle RSU, svoltesi ieri presso l’ IACP Istituto Case Popolari Agrigento, ha ottenuto 21 voti su 63 votanti, confermandosi il primo sindacato con n.2 RSU elette (Giuseppe Maraventano e Giovanni Montalbano) a seguire UIL n. 1, CGIL n.1, CISL n.1.

Questo risultato premia la Confael per i contenuti della proposta sindacale nonché per la qualità della rappresentanza del gruppo dirigente eletto. Un ente che deve decisamente avviarsi verso la stabilizzazione del personale precario di categoria C e D e superare nel contempo la condizione di precarietà ed incertezza che attualmente sta vivendo. Si spazia dall’ accorpamento in un unico ente regionale o presso il Libero Consorzio di Agrigento, nel caso la Corte Costituzionale dovesse pronunciarsi a favore del ricorso presentato dalla Regione Siciliana, avverso l’impugnativa per tutelare la potestà statutaria della Sicilia in materia di ordinamento degli Enti locali. Lo IACP ad avviso della Confael deve vivere di luce propria per l’ importanza strategica che riveste sul tema delle politiche della casa che riguardano tutti i comuni della provincia di Agrigento e decine di migliaia di utenti, per la maggior parte in condizioni di difficoltà e di indigenza.

La Confael, continuano Cardella e i componenti eletti RSU Maravntano e MOntalbano auspica l’immediato avvio di un confronto con il Commissario Straordinario e la nuova RSU sulle politiche contrattuali e del personale, in materia di efficentamento dei servizi gestionali, amministrativi, finanziari, di potenziamento del settore servizi legali, del Front-Office assicurando la complessiva funzionalità della struttura operativa che interagisce con l’utenza, in materia di programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio abitativo, nonché di nuovi interventi abitativi d’intesa con i comuni della provincia per rispondere ai fabbisogni di cittadini per la maggior parte in condizioni di indigenza.

Su iniziativa della Confael e della RSU è già in atto un coordinamento degli IACP della Sicilia che la prossima settimana chiederà di incontrare l’Assessore Regionale alle Infrastrutture On. Falcone, per sottoporre una piattaforma programmatica per la riqualificazione del ruolo e della funzione degli IACP e chiedere nel contempo garanzie sul futuro occupazionale dei dipendenti degli IACP.