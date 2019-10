Mobilità e concorso per infermieri e operatori sanitari, ecco come presentare istanze

E' stato pubblicato l'avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, e contestuale indizione di concorso pubblico per la copertura a tempo pieno e indeterminato di posti di collaboratore professionale sanitario (Ctg. D) infermiere e operatore socio sanitario Ctg B (livello economico BS) per le aziende sanitarie- ospedaliere del bacino Sicilia Occidentale.

La domanda di partecipazione - rendono noto dall'Asp di Agrigento - dovrà essere compilata ed inviata solo per via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’azienda sanitaria provinciale di Palermo (www.asppalermo.org - sezione concorsi ) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Ogni altra modalità di presentazione delle domande comportà l'esclusione.

Le domande di partecipazione, sia all'avviso di mobilità, sia al bando di concorso, dovranno essere presentate telematicamente all'Asp di Palermo a partire dal 5 ottobre 2019 e sino al 4 novembre 2019, termine di scadenza.