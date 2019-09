Palazzo dei Giganti, stabilizzazione dei precari: al via l'iter

Entro martedì 10 settembre saranno avviate le procedure per la stabilizzazione del personale precario in servizio al Comune di Agrigento. Lo ha annunciato - secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia - il sindaco, Lillo Firetto, in occasione dell'incontro con la Cgil Funzione pubblica. "Il sindaco e l'assessore - scrive in una nota Piero Aquilino, responsabile Enti locali della Funzione pubblica Cgil - hanno assunto formale impegno che, subito dopo aver effettuato ulteriori ed opportune verifiche degli atti, avvierà la procedura di stabilizzazione del personale senza contratto a tempo indeterminato".

La Cgil di Agrigento nel dare la propria disponibilità a collaborare, ha annunciato che "vigilerà affinché si possano trovare le giuste soluzioni per stabilizzare prima possibile il personale ormai indispensabile per garantire i servizi pubblici ai cittadini e chiudere definitivamente la stagione del precariato dando la giusta serenità ai lavoratori e alle loro famiglie".

Soltanto al Comune di Agrigento sono in tutto 190 i dipendenti senza contratto a tempo indeterminato che attendono la stabilizzazione. Sono 774 i lavoratori precari in servizio da oltre un ventennio nei Comuni Agrigentini.