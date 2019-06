Crisi finanziaria, Lillo Firetto: "Comuni alla canna del gas"

"Decreto crescita e emendamenti per i Comuni in dissesto o in sofferenza. O tutti o nessuno. Siamo d'accordo. Noi qua siamo. E in siciliano "cca semu" significa anche tutta l'orgogliosa e coraggiosa pazienza di un popolo. Abbiamo assistito a uno sblocca cantieri che si è dimenticato delle nostre strade, a una finanziaria che ha bloccato o spostato fondi già destinati al nostro territorio. Nessuna prospettiva di sviluppo e la certezza di centinaia di Comuni alla canna del gas. Anche stavolta non si guardi al caso particolare, non si facciano figli e figliastri. L'Italia non è solo Roma e Alessandria. In Italia sono anche i Comuni siciliani". Così il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, componente dell'ufficio di Presidenza dell'Anci Sicilia, sulla situazione finanziaria dei Comuni.