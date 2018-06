Cnel, l'unico componente siciliano è l'agrigentino Giuseppe Montalbano

L'agrigentino Giuseppe Montalbano è l'unico siciliano chiamato a far parte dell’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, presieduto dal senatore Tiziano Treu. Montalbano è stato nominato nell’organismo in rappresentanza delle associazioni produttive.

L'agrigentino è stato anche designato componente della Giunta per il regolamento. “Si avvia una stagione di rilancio per questa importante istituzione della Repubblica - commenta Montalbano - nella quale crediamo e alla quale desideriamo apportare idee e innovazione. Fermo restando che sarà opportuno un profondo ripensamento e una riforma per rendere il Cnel ancora più utile rispetto al passato".

I vertici siciliani della Cna esprimono "apprezzamento e soddisfazione per il prestigioso incarico assegnato all’ex vice presidente nazionale della Confederazione. Siamo sicuri – commentano il presidente Nello Battiato e il segretario Piero Giglione – che il suo impegno, il suo lavoro e i suoi qualificati interventi saranno messi pienamente a frutto dal Cnel nell’espletamento dell’attività, anche in termini di elaborazione di proposte legislative. Montalbano, essendo fortemente radicato nel territorio, conosce bene e da vicino le dinamiche legate alle politiche economiche e del lavoro. Una condizione privilegiata che gli permetterà di farsi garante delle esigenze del tessuto produttivo e di tradurle, assieme agli altri membri, in osservazioni o disegni di legge da sottoporre all’attenzione del Parlamento”.